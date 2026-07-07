Tensioni alla fiaccolata per la sicurezza a Genova, giornalisti aggrediti

GENOVA, 07 LUG - Momenti di tensione alla fiaccolata apartitica per chiedere più sicurezza a Genova organizzata dal gruppo facebook di cittadini 'Genova Insicura' nella tarda serata di ieri a Sestri Ponente. In piazza senza bandiere di partito numerosi esponenti locali del centrodestra. Un fotografo e un giornalista sono stati aggrediti e derubati nei pressi di piazza Baracca quando uno spezzone del corteo ha fronteggiato il contro presidio organizzato dall'Anpi e altre sigle in risposta alla manifestazione ritenuta 'razzista'. "I cronisti che stavano seguendo la manifestazione sono stati aggrediti sia fisicamente sia verbalmente e un collega è stato derubato del telefono cellulare - denunciano l'Assostampa, l'Ordine dei giornalisti e il Gruppo Cronisti liguri -. Esprimiamo totale solidarietà ai colleghi e auspichiamo che i responsabili di tali violenze vengano immediatamente identificati e che le istituzioni e la politica tutta prendano in maniera immediata e netta le distanze e condannino quanto accaduto". "Esprimo la più profonda e sincera solidarietà, a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale, ai giornalisti e agli operatori dell'informazione che sono stati vittime di aggressioni e spintoni ieri sera durante la manifestazione a Sestri Ponente - interviene la sindaca di Genova Silvia Salis -. Quello che è accaduto è inaccettabile e sconcertante. La libertà di stampa e il diritto di cronaca sono pilastri irrinunciabili della nostra democrazia: colpire chi sta semplicemente svolgendo il proprio lavoro per informare i cittadini è un atto di vile intolleranza che l'intera città di Genova respinge con la massima fermezza". "Mi auguro che dai diversi rappresentanti politici e istituzionali della destra che erano presenti a questa manifestazione arrivi una condanna unanime e senza ambiguità verso queste forme di prevaricazione - prosegue la sindaca - non si può invocare sicurezza tollerando al contempo l'intimidazione di chi fa informazione. Genova è una città democratica e non accetta che il confronto e il clima delle nostre piazze vengano avvelenati dalla violenza e dalla prepotenza".
Tensioni alla fiaccolata per la sicurezza a Genova, giornalisti aggrediti
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