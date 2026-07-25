PESCARA, 25 LUG - Dopo l'ondata di calore che nei giorni scorsi ha interessato l'Abruzzo, con temperature superiori ai 30 gradi anche in montagna, il calo termico preannunciato dagli esperti è arrivato e il termometro, nelle località alle altitudini più elevate, ha raggiunto valori quasi invernali. Secondo le rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris, infatti, la temperatura è scesa sotto lo zero a Pescocostanzo (-0,2 gradi), a 1.260 metri, ed è arrivata a 0,4 gradi a Piani di Pezza (1.450 metri) e a 1,6 gradi sull'altopiano delle Cinque miglia (1.250 metri). Sulla costa e nelle vallate, invece, le temperature sono estive e superano i 30 gradi. Gli esperti di AbruzzoMeteo sottolineano che "le temperature, dopo il deciso calo avvenuto ieri, torneranno progressivamente ad aumentare, specie sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico. Un graduale aumento della nuvolosità è previsto dalle prime ore della mattinata di domenica, ad iniziare dalle zone interne e montuose e la nuvolosità tenderà ad intensificarsi ulteriormente nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche, più probabili sulla Marsica, sull'Alto Sangro, localmente nell'Aquilano, ma non si escludono fenomeni in estensione verso le zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, specie nel tardo pomeriggio".
Temperature invernali sulle montagne abruzzesi, Pescocostanzo sotto zero
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