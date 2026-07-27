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Telt, 'A Chiomonte il peggior attacco ai cantieri Tav dal 2011'

CHIOMONTE, 27 LUG - "Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta e abbiamo avuto dei danni importanti". Così il direttore generale di Telt, Massimo Bufalini, al termine del sopralluogo nel cantiere del Tav di Chiomonte attaccato sabato scorso nel corso della marcia No Tav.

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