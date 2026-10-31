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Teheran, 'quarta petroliera colpita nello Stretto di Hormuz è esplosa'

TEHERAN, 31 OTT - "La quarta superpetroliera ha preso fuoco venerdì sera, dopo aver tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz seguendo una rotta non autorizzata", ha dichiarato la Marina dei Guardiani della Rivoluzione in un comunicato diffuso stamani, aggiungendo che "ha urtato una mina che ha provocato una violenta esplosione". La nave, che trasportava oltre 2 milioni di barili di greggio, ha ignorato gli avvertimenti della Marina e ha urtato una mina navale, provocando una violenta esplosione, prosegue la nota dei Pasdaran, citata dall'agenzia Mehr.

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