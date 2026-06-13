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Teheran, l'accordo con gli Usa non sarà firmato nelle prossime 24 ore

ROMA, 13 GIU - Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha dichiarato che l'accordo Teheran-Washington non verrà firmato domani. Lo riportano i media statali iraniani. Baghaei ha affermato che l'Iran deve essere cauto nel commentare la data della firma a causa delle esitazioni degli Stati Uniti.

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