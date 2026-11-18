(ANSA-AFP) - TEHERAN, 18 NOV - L'Iran è pronto a reagire in modo "più devastante" se gli Stati Uniti e i loro alleati lanceranno un altro attacco contro il suo territorio. E' l'avvertimento lanciato dal capo dell'esercito iraniano, nel contesto della guerra in corso in Medio Oriente. "Oggi siamo pronti: se il nemico commetterà un errore e ripeterà ciò che lo ha portato alla disperazione, la nostra risposta contro il nemico e i suoi sostenitori sarà senza dubbio più devastante e senza limiti geografici", ha dichiarato il generale Amir Hatami, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars. "Se il nemico commetterà un errore di valutazione, le Forze Armate iraniane risponderanno senza dubbio con una forza schiacciante e gli impartiranno una lezione indimenticabile", ha proseguito il comandante dell'Esercito iraniano, avvertendo: "Le Forze Armate stanno monitorando meticolosamente i movimenti del nemico, rafforzando al contempo la propria prontezza operativa", ha aggiunto, riferisce Mehr. (ANSA-AFP).
Teheran, 'la nostra risposta Iran sarà più devastante in caso di un altro attacco'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...