TEHERAN, 04 LUG - L'Iran ha ufficialmente dato inizio a sei giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della Grande Moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come "morte all'America" e "vendetta, vendetta".
Teheran, iniziati ufficialmente i funerali di Khamenei
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