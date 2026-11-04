TEHERAN, 04 NOV - "Per coscienza o per il costo della vita, gli americani hanno detto NO ALLA GUERRA, e noi sosteniamo questo messaggio". Lo scrive su X Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore nei colloqui tra Iran e Stati Uniti. "Se il governo statunitense tradirà la volontà della propria opinione pubblica per servire i suoi padroni internazionali e i ricattatori - aggiunge - scoprirà che il nostro NO si accompagnerà a un incubo".
Teheran, 'il messaggio degli americani è no alla guerra'
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