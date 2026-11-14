(ANSA-AFP) - ROMA, 14 NOV - I Guardiani della Rivoluzione, l'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, hanno dichiarato che due petroliere hanno preso fuoco, dopo aver urtato delle mine nello Stretto di Hormuz. L'Iran rivendica il controllo di questa via marittima strategica, attraverso la quale transitava un quinto degli idrocarburi mondiali, prima della guerra. Teheran prende di mira le navi che tentano di attraversare lo stretto senza la sua autorizzazione. Per contro, gli Stati Uniti impongono un blocco ai porti iraniani e scortano le petroliere lungo le coste dell'Oman. "Due petroliere, che avevano disattivato i propri sistemi radar e di posizionamento e tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz seguendo una rotta non autorizzata, sono esplose e hanno preso fuoco dopo aver urtato una mina navale", hanno precisato i Guardiani in un comunicato pubblicato su Telegram. (ANSA-AFP).
Teheran, due petroliere in fiamme dopo aver urtato mine nello stretto di Hormuz
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