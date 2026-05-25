Teheran, 32 navi hanno attraversato Hormuz dopo aver ottenuto il permesso

ROMA, 25 MAG - La marina iraniana ha dichiarato che 32 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz dopo aver "ottenuto il permesso con il coordinamento e la sicurezza della Marina delle Guardie Rivoluzionarie". In un rapporto pubblicato dall'agenzia di stampa semi-statale Tasnim, la marina ha precisato che tra le navi figuravano petroliere, navi portacontainer e altre imbarcazioni commerciali.