WASHINGTON, 03 LUG - Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. Lo riferisce la Cnn, dopo aver ricevuto conferma dai portavoce delle parti coinvolte. All'esterno del Madison Square Garden di New York sono apparsi diversi pannelli luminosi con la scritta 'JusT&TMarried', a segnalare il grande passo compiuto dalla coppia.
Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati
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