MOSCA, 04 SET - I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner visiteranno prima Mosca e poi Kiev tra domani e domenica, secondo quanto scrive l'agenzia russa Tass citando "una fonte". L'arrivo a Kiev, domenica, dei due inviati Usa è stato annunciato sul suo canale Telegram anche da un parlamentare ucraino, Alexei Goncharenko, citato sempre dalla Tass.
Tass, 'Witkoff e Kushner a Mosca e poi Kiev domani e domenica'
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