ROMA, 04 SET - Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa Tass. Proprio ieri, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia.
Tass, Witkoff e Kushner a Kiev e Mosca nei prossimi giorni
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