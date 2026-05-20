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++ Tajani sul caso Flotilla, 'superata linea rossa, vedremo quali decisioni adottare' ++

ROMA, 20 MAG - Dopo il video del ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della Flotilla, "per quanto ci riguarda è stata superata la linea rossa": l'ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine del bilaterale con il vicepremier della Repubblica ceca in corso a Montecitorio Dopo aver ricordato che ha convocato l'ambasciatore israeliano oggi alle 18.30, Tajani ha aggiunto: "Adesso vedremo quale iniziative adottare per dare una risposta, facciamo concludere la vicenda e poi vedremo con il governo quali decisioni adottare. Quello che è accaduto è inaccettabile, ci sono diverse opzioni, studieremo quella più proporzionata ed efficace".

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