Tajani sul caso Flotilla, 'superata linea rossa, vedremo quali decisioni adottare'

ROMA, 20 MAG - Dopo il video del ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della Flotilla, "per quanto ci riguarda è stata superata la linea rossa": l'ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine del bilaterale con il vicepremier della Repubblica ceca in corso a Montecitorio. Dopo aver ricordato che ha convocato l'ambasciatore israeliano oggi alle 18.30, Tajani ha aggiunto: "Adesso vedremo quale iniziative adottare per dare una risposta, facciamo concludere la vicenda e poi vedremo con il governo quali decisioni adottare. Quello che è accaduto è inaccettabile, ci sono diverse opzioni, studieremo quella più proporzionata ed efficace".