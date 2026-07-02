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Tajani su Meloni al Quirinale, c'è ancora molto tempo per eleggere un nuovo presidente

ROMA, 02 LUG - "C'è molto tempo prima di eleggere il nuovo presidente della Repubblica, per adesso abbiamo questo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'assemblea Ania, rispondendo ad una domanda su Giorgia Meloni al Quirinale. "Io non ho nessuna ambizione in questo senso, adesso sono impegnato a lavorare", ha aggiunto, rispondendo ad un'altra domanda sullo stesso tema.

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