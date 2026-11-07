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Tajani, siamo di fronte a guerra ibrida, G7 affronti lunedì il tema

ROMA, 07 NOV - "Siamo di fronte ad una guerra ibrida, per questo ho chiesto al G7 che si svolgerà lunedi a Parigi di porre questo argomento al centro del nostro dibattito". Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani denunciando di essere rimasto vittima sul dark web di minacce ad opera del gruppo filorusso Noname057.

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