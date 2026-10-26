MILANO, 26 OTT - "La mia posizione è nota, siamo dalla parte dell'Ucraina e continueremo ad aiutarla finché sarà necessario. È pronto già il prossimo pacchetto di tipo militare che invieremo quanto prima a Kiev". Così il vicepremier Antonio Tajani a margine della visita alla Caserma Montebello a Milano, rispondendo a chi chiedeva della posizione di Matteo Salvini che dice che la Lega proporrà lo stop dell'invio di armi e soldi all'Ucraina.
Tajani, Salvini? Pronto nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev
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