Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Tajani, Salvini? Pronto nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev

MILANO, 26 OTT - "La mia posizione è nota, siamo dalla parte dell'Ucraina e continueremo ad aiutarla finché sarà necessario. È pronto già il prossimo pacchetto di tipo militare che invieremo quanto prima a Kiev". Così il vicepremier Antonio Tajani a margine della visita alla Caserma Montebello a Milano, rispondendo a chi chiedeva della posizione di Matteo Salvini che dice che la Lega proporrà lo stop dell'invio di armi e soldi all'Ucraina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...