MANDURIA, 14 GIU - "Il rimpasto di governo non è all'ordine del giorno". Lo ha detto a Manduria il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del suo intervento al Forum in Masseria, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sull'ipotesi di modifiche all'esecutivo, con la sostituzione di Piantedosi con Matteo Salvini al Viminale, ipotesi caldeggiata dalla Lega.
Tajani, 'Salvini al Viminale? Rimpasto non è all'ordine del giorno'
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