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Tajani, 'primarie? Candidati sindaci li decidono i vertici, io sono per civici'

ROMA, 29 GIU - "Primarie per Milano? Lasciamo perdere le chiacchiere: saranno i vertici a decidere il miglior candidato possibile. Io credo che un candidato civico sia la scelta migliore perché si allargano i consensi e la base. Ne sono convinto e lo dirò quando si sceglieranno i candidati di Roma, Milano, Torino e Napoli". Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani intervistato da Radio24.

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