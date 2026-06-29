ROMA, 29 GIU - "Primarie per Milano? Lasciamo perdere le chiacchiere: saranno i vertici a decidere il miglior candidato possibile. Io credo che un candidato civico sia la scelta migliore perché si allargano i consensi e la base. Ne sono convinto e lo dirò quando si sceglieranno i candidati di Roma, Milano, Torino e Napoli". Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani intervistato da Radio24.
Tajani, 'primarie? Candidati sindaci li decidono i vertici, io sono per civici'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...