WICKLOW, 02 SET - "È una questione generale, è una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei Paesi dove si vota. Sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al Gymnich e rispondendo ad una domanda sul fatto che la Russia possa tentare di influenzare le elezioni in Italia.
Tajani, 'possibili tentativi d'influenze russe sul voto in Italia'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWICKLOW
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...