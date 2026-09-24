NEW YORK, 23 SET - "Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge. Ma per restare fedeli a quella missione, devono ritrovare la capacità di decidere e, soprattutto, di agire". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo discorso all'Onu. "Con questa convinzione, l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte", ha aggiunto il ministro suscitando l'applauso dell'Assemblea. "Dobbiamo avere il coraggio di dirlo: troppo spesso questa Organizzazione appare impotente", ha detto ancora ricordando che il Consiglio di sicurezza "non deve essere un club esclusivo". "Il messaggio che l'Italia porta oggi a New York è che la pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte. È una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza. Va costruita con pazienza. Va perseguita senza arrendersi mai" ha detto il ministro degli Esteri concludendo il suo discorso all'Assemblea Generale dell'Onu.
Tajani, 'Onu deve ritrovare capacità di agire, troppo spesso appare impotente'
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