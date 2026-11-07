ROMA, 07 NOV - "Non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l'Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme. La nostra posizione sull'Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino. Difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso". Lo scrive Antonio Tajani su X dopo la notizia che criminali informatici hanno diffuso dati personali sul dark web sia suoi sia, spiega il ministro, dei suoi famigliari.
Tajani, nel mirino sul dark web per la difesa dell'Ucraina
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