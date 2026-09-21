NEW YORK, 21 SET - "Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto in vita mia né nella vita privata né nella vita pubblica". Lo ha detto Antonio Tajani a New York a margine dell'Assemblea dell'Onu dopo le polemiche dei giorni scorsi. "Faccio un esempio per tutti: proprio a difesa del diritto delle donne ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan due donne proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio, ne potrei fare altri 100", ha aggiunto.
Tajani, 'mi scuso con le donne, non le ho mai volute offendere'
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