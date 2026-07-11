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Tajani, 'massima solidarietà a Meloni, che certamente non si fa intimidire'

ROMA, 11 LUG - "Massima solidarietà a Giorgia Meloni, che certamente non si fa intimidire". Così il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commenta la notizia della pubblicazione su un giornale iraniano del nome e della foto del presidente del Consiglio italiano tra le personalità che devono "attendersi la vendetta iraniana".

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