ROMA, 11 LUG - "Massima solidarietà a Giorgia Meloni, che certamente non si fa intimidire". Così il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commenta la notizia della pubblicazione su un giornale iraniano del nome e della foto del presidente del Consiglio italiano tra le personalità che devono "attendersi la vendetta iraniana".
Tajani, 'massima solidarietà a Meloni, che certamente non si fa intimidire'
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