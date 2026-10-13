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Tajani, mai parlato di primarie, FI è unito e sono garante della linea politica

ROMA, 13 OTT - "Non ho mai pronunciato la parola primarie. Ho detto una cosa molto semplice: il partito è unito, il segretario è il garante della linea politica, la linea politica è riemersa anche dalla tre giorni di Milano. Per cambiare la linea politica serve un congresso o serve un altro tipo di consultazione. Ma mi pare una cosa normalissima, ridico sempre la stessa cosa". Lo ha affermato il leader di FI Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti che, in Transatlantico alla Camera, gli domandavano dell'intervista al Fatto quotidiano.

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