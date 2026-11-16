BRUXELLES, 16 NOV - "Sono decisioni prese dal Consiglio. È stata fatta una delegazione e così si andrà avanti". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, al margine del Consiglio Affari esteri dell'Ue a Bruxelles, risponde a chi chiede un commento sulla richiesta della Spagna di sedere al tavolo dei negoziati sulla pace in Ucraina.
Tajani, Madrid al tavolo dei negoziati? 'Avanti con decisioni prese da Consiglio Ue'
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