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Tajani, Madrid al tavolo dei negoziati? 'Avanti con decisioni prese da Consiglio Ue'

BRUXELLES, 16 NOV - "Sono decisioni prese dal Consiglio. È stata fatta una delegazione e così si andrà avanti". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, al margine del Consiglio Affari esteri dell'Ue a Bruxelles, risponde a chi chiede un commento sulla richiesta della Spagna di sedere al tavolo dei negoziati sulla pace in Ucraina.

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