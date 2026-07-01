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Italia e Estero
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Tajani, lavoriamo per riportare Nessy Guerra in Italia il prima possibile

ROMA, 01 LUG - "Nessy Guerra è stata rilasciata e ha già fatto rientro a casa sua insieme alla figlia. Esprimo gratitudine alla nostra ambasciata d'Italia a Il Cairo per il prezioso lavoro svolto. Ringrazio il ministro Badr Abdelatty e le autorità egiziane per la collaborazione dimostrata. Continuamo a lavorare oer riportare in Italia, il più presto possibile, Nessy Guerra e sua figlia". Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il rilascio dell'italiana in Egitto.

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