ISTANBUL, 23 OTT - "Noi italiani chiediamo la liberazione immediata delle 5 donne italiane prese dall'esercito israeliano. Speriamo che nelle prossime ore possano essere rimandate in Italia. È inaccettabile quello che è successo, non stavano commettendo alcun reato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Istanbul.
Tajani, 'inaccettabile fermo delle italiane dall'Idf, non hanno commesso reati'
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