Tajani, 'in contatto con tutti i ministri Ue per le sanzioni a Ben-Gvir'

HELSINGBORG, 22 MAG - "Indipendentemente dal giudizio che io do sulla Flotilla, perché non mi pare che ottenga grandi risultati per Gaza, però non si possono non rispettare i diritti umani e la condanna è totale: sto già parlando anche in queste ore con tutti i ministri europei perché ci possa essere una decisione in tempi rapidi che infligga sanzioni (al ministro Ben-Gvir)". Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani arrivando alla ministeriale Nato, confermando di averne parlato con la controparte tedesca. "La Germania sta seguendo con attenzione, vediamo, toccherà a loro dire quello che vogliono fare".