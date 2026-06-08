Tajani, 'il nostro sistema bancario è vivace, non tocca allo Stato regolare'

ROMA, 08 GIU - "Io credo che in questo momento il mondo bancario italiano sia particolarmente vivace. Io sono sempre favorevole al libero mercato, quindi non tocca a me fare il tifo per una banca o per un'altra, però credo che dopo i momenti di difficoltà che ci sono stati in passato il nostro sistema sia più forte di prima e questo deve essere uno strumento fondamentale per sostenere l'economia reale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Business Forum Italia-Norvegia alla Farnesina. "Quando il mercato è vivo è un fatto positivo, non tocca allo Stato regolare, lo Stato deve vigilare ma c'è la Consob", ha spiegato.