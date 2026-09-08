BUENOS AIRES, 08 SET - "Ho regalato a Milei la maglietta della nazionale per ricordargli la sua vicinanza all'Italia. Era quella con il numero uno, ed era contento che era quella del portiere". Lo ha riferito il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, al termine dell'incontro tenuto a Buenos Aires con il presidente argentino, Javier Milei.
Tajani, ho regalato a Milei una maglietta della nazionale
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