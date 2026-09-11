Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Tajani, FI proporrà Matteo Perego candidato sindaco a Milano

MONTESILVANO, 11 SET - "Offriremo ai nostri alleati come candidato di Milano Matteo Perego, parlamentare di lungo corso, manager milanese. Ne parleremo con gli alleati per decidere insieme chi sarà il candidato". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani arrivando alla festa nazionale di Forza Italia Giovani che si apre oggi Montesilvano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MONTESILVANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...