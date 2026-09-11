MONTESILVANO, 11 SET - "Offriremo ai nostri alleati come candidato di Milano Matteo Perego, parlamentare di lungo corso, manager milanese. Ne parleremo con gli alleati per decidere insieme chi sarà il candidato". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani arrivando alla festa nazionale di Forza Italia Giovani che si apre oggi Montesilvano.
Tajani, FI proporrà Matteo Perego candidato sindaco a Milano
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