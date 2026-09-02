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Tajani, 'faremo accertamenti sul visto al sospettato di Lipsia'

WICKLOW, 02 SET - "Controlleremo. C'è un processo per la concessione dei visti, perché devono esserci determinati requisiti. Se le persone li hanno, e non c'è nessun 'alert' sulle singole persone, viene concesso il visto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Gymnich a proposito dei fatti di Lipsia. "Se è così, cercheremo di capire perché è stato concesso quel visto".

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