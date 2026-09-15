TRIESTE, 15 SET - "Bisogna vedere intanto da dove partiva il drone, se l'obiettivo era il Paaese della Nato, un paese europeo oppure se è stato solo deviato. Comunque, è importante che ci sia la vigilanza costante delle frontiere, far capire a chiunque che l'Europa e la Nato sono in grado di difendersi da qualsiasi tipo di attacco". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani rispondendo a una domanda sull'abbattimento del drone in Lituania, a margine del Forum Annuale dell'Osservatorio Sud-Est Europa.
Tajani,drone in Lituania? Chiunque deve capire che l'Europa può difendersi da attacchi
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