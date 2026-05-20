Tajani convoca ambasciatore Israele, 'video contro ogni tutela dignità umana'

ROMA, 20 MAG - "Quanto emerge dal video del ministro Ben Gvir è assolutamente inaccettabile e contro ogni elementare tutela della dignità umana. D'intesa con il presidente del consiglio ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l'ambasciatore d'Israele in Italia". Lo afferma su X il ministro degli esteri Antonio Tajani in una nota.