NAPOLI, 28 NOV - "Credo meriti di essere approfondita la possibilità, a certe condizioni, di portare da 45 a 60 giorni per semestre di pena scontata la detrazione prevista per la liberazione anticipata. Non penso a misure 'indulgenziali', piuttosto a strumenti che consentano di affrontare il sovraffollamento e favorire il recupero delle persone". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al congresso dell'Anm a Napoli.
Tajani, contro il sovraffollamento delle carceri aumentare gli sconti di pena
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