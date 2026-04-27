Tajani, contrario a ipotesi uscita unilaterale da patto stabilità per crisi energia

PRATO, 27 APR - "Credo che sia possibile e anche giusto intervenire per tener fuori dal patto di stabilità le spese legate alle vicende di Hormuz, quindi le spese per l'energia, però deve essere un provvedimento a tempo. Sono assolutamente contrario all'ipotesi di uscire unilateralmente dal patto di stabilità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Forum economico in corso a Prato. "Poi lo dico e lo ripeto - ha aggiunto -, ci sono i 400 miliardi del Mes, non vedo perché devono rimanere là congelati. Invece di aumentare il debito pubblico si potrebbero utilizzare quei soldi per il debito pubblico".