IL CAIRO, 03 SET - Con l'Egitto l'Italia dovrà "affrontare sempre più il tema dell'immigrazione, tant'è che oggi firmiamo un accordo, lo firmerò col Ministro degli Esteri, per far sì che la collaborazione tra i nostri Paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo.
Tajani, 'con l'Egitto intesa per aumentare gli arrivi regolari di migranti'
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