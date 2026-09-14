ROMA, 14 SET - "Rivolgo al Santo Padre i miei più sinceri auguri di buon compleanno, accompagnati da un sentimento di gratitudine per la sua instancabile missione al servizio della Chiesa e dell'umanità. In un tempo attraversato da guerre e divisioni, la sua voce ci richiama alla pace, alla solidarietà e al dialogo tra i popoli. Prego per lui e il suo mandato petrino". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Tajani, 'auguri al Papa, in tempo di divisioni è una voce di pace'
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