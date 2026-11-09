PARIGI, 09 NOV - "Certamente gli attacchi ibridi riguardanti l'Italia sono degli hacker filorussi. Non sappiamo se poi c'è il governo dietro": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Parigi durante la prima giornata dei lavori della ministeriale G7, rispondendo a una domanda sull'inchiesta della Francia che accusa per gli attacchi i Guardiani della Rivoluzione dell'Iran. "Non possiamo parlare di Russia, però sono hacker filorussi per loro stessa ammissione. Vedremo chi sono i registi degli altri attacchi in Europa. Certamente sono attacchi che avvengono nello stesso momento ed evidentemente c'è un coordinamento".
Tajani, 'attacchi ibridi da Iran? Quelli contro Italia sono di hacker filorussi'
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