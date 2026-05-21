Tajani alla ministeriale Nato, bilaterali con Germania, Canada e Francia

HELSINGBORG, 21 MAG - Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani è atteso questa sera a Helsingborg, Svezia, dove ha inizio la ministeriale Nato con la cena informale nel formato Consiglio Nato-Ucraina, offerta dalla ministra degli Affari Esteri della Svezia, Maria Malmer Stenergard, alla presenza delle loro Maestà il re Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia di Svezia e del primo ministro Ulf Kristersson. Già questa sera, dopo la cena, Tajani avrà un breve incontro con l'omologo tedesco Johann Wadephul. Domani, invece, prima della sessione formale del Consiglio Atlantico, sono previsti due scambi bilaterali, il primo con la canadese Anita Anand, il secondo con il francese Jean-Noël Barrot. A chiudere, una riunione informale di preparazione al vertice Nato di Ankara ospitata dai ministri degli Affari Esteri di Svezia e Turchia con gli E5 più l'Olanda (ovvero Germania, Regno Unito, Francia, Polonia e Italia).