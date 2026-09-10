SAN PAOLO, 09 SET - "Una delegazione di cento imprese è venuta a esplorare le nuove opportunità che ci possono essere qui in Brasile e in Argentina". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al Teatro Municipale di San Paolo durante la missione imprenditoriale italiana in Brasile. Tajani ha sottolineato il ruolo della comunità italiana, definendo San Paolo "la più grande città italiana del mondo" e ricordando il contributo degli emigrati alla crescita del Brasile. "Ognuno di voi che vive qui, che è italiano, ha doppio passaporto e magari non ha più neanche il passaporto italiano, ma sente con orgoglio la sua radice italiana, è un ambasciatore del nostro Paese", ha affermato. Il ministro ha ribadito l'impegno del governo a non far sentire soli gli italiani all'estero, anche attraverso la nuova struttura della Farnesina dedicata agli italiani nel mondo. Tra le iniziative citate, il Turismo delle Radici, la Settimana della Cucina Italiana e la Giornata dell'Italofonia. Tajani ha inoltre evidenziato il valore della cultura e della lingua italiana come strumenti per rafforzare i legami con le comunità all'estero. "Il compito del governo è quello di non farvi sentire soli", ha concluso, ringraziando gli imprenditori, i rappresentanti del Comites, i consoli e tutti coloro che promuovono l'Italia in Brasile.
Tajani a San Paolo, 'cento imprese italiane esplorano opportunità in Brasile'
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