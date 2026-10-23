ROMA, 23 OTT - Taiwan si prepara all'arrivo del potente tifone Champi, che sta transitando vicino alla costa orientale dell'isola portando con sé piogge torrenziali e raffiche di vento fino a 191 km/h. Lo scrive Bbc. Le autorità taiwanesi hanno esortato la popolazione a tenersi lontana dalle coste e dalle zone montuose; è inoltre in corso l'evacuazione dei residenti della costa nord-orientale che vivono in prossimità di una diga naturale, formatasi a seguito di una frana e ora a rischio di cedimento a causa della tempesta. Centinaia di voli, sia a Taiwan che nel vicino Giappone, sono stati cancellati, con ripercussioni per migliaia di passeggeri. Secondo le autorità, a Taiwan si registra almeno una vittima, una persona che è stata trascinata via dalle onde. Mentre Champi si avvicina a Taiwan, sta già provocando forti piogge e venti intensi nelle Batanes, un arcipelago filippino situato tra il sud di Taiwan e Luzon, l'isola principale del nord delle Filippine. Nelle isole Batanes è stato dichiarato il secondo livello di allerta su una scala di cinque, il che indica che sono previsti venti a 150 km/h. Le fotografie pubblicate sulla pagina Facebook dell'amministrazione locale mostrano onde che si infrangono sui villaggi costieri e strade chiuse al traffico. Al momento non si registrano vittime.
Taiwan si prepara all'arrivo del potente tifone Champi
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