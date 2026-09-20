ROMA, 20 SET - "La mia mattinata di oggi è iniziata con le congratulazioni di molti colleghi stranieri in occasione del 'burning day' di Mosca": lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, dopo che in nottata la capitale russa è stata presa di mira da missili e droni. "Questa scena non è certamente il risultato che Putin si aspettava quando ha iniziato la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Ora che la guerra è arrivata in casa, i russi hanno una sola persona da incolpare: Putin. Il messaggio per lui è semplice: guardi fuori dalla finestra del Cremlino, veda le fiamme sopra Mosca e ponga fine a questa guerra", ha aggiunto Sybiha.
Sybiha, da tanti colleghi stranieri complimenti per il 'burning day' di Mosca
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