STOCCOLMA, 16 SET - In Svezia il risultato delle elezioni di domenica scorsa è ancora appeso a una manciata di voti: al 99% dello scrutinio le due coalizioni, quella di centro-destra uscente e quella di centro-sinistra, sono rispettivamente a 174 e 175 seggi, entrambe sotto i 176 necessari per la maggioranza. Alle ore 19 rimanevano meno di cinquanta seggi elettorali da scrutinare. L'ago della bilancia verrà determinato dalla scelta di circa 28.000 elettori, stando ai calcoli della la Svt, servizio pubblico svedese, che prevede comunque che sarà impossibile per il centro-destra ottenere una maggioranza.
Svezia al 99% dello scrutinio, risultato elettorale ancora incerto
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