MONTEVIDEO, 24 AGO - Il rinnovato interesse degli Stati Uniti su tutta la regione latinoamericana, con la riaffermazione da parte del governo di Donald Trump della dottrina Monroe che mira ad affermare l'egemonia di Washington nell'emisfero occidentale, è stato il principale punto di discussione al centro del Congresso Panamericano dei leader della sinistra concluso domenica a Montevideo. Il summit ha contato con la partecipazione di alcuni dei più noti leader della sinistra regionale, come l'ex presidente del Cile, Gabriel Boric e l'ex presidente della Colombia, Ernesto Samper, oltre che di parlamentari e congressisti di tutta la regione, inclusi gli Usa. "I congressisti hanno convenuto che le sfide del continente - dalla coercizione finanziaria e dalle sanzioni come arma politica alla concentrazione del potere tecnologico e all'esaurimento dei sistemi di welfare tradizionali - richiedono risposte coordinate a livello regionale, non soluzioni isolate da parte di ciascun paese", si legge in una dichiarazione ufficiale del congresso. "Tutti i dibattiti sono stati influenzati dalla situazione attuale, in cui gli Stati Uniti si intromettono brutalmente nella regione, e dalla necessità, in questo contesto, che progressisti e esponenti della sinistra si uniscano e condividano obiettivi comuni", ha affermato da parte sua la parlamentare uruguaiana Inés Cortés in dichiarazioni rilasciate alla testata 'La Diaria'.
Summit della sinistra latinoamericana avverte su ingerenza regionale Usa
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