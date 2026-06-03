Sull'orlo del fallimento la fabbrica di lenti degli occhiali indossati da Macron

PARIGI, 03 GIU - La Dalloz Creations, che fabbrica anche le lenti degli occhiali da sole stile aviatore indossati dal presidente francese Emmanuel Macron al Forum di Davos a gennaio, è stata posta in liquidazione giudiziale. Le sue lenti, con le quali Macron si protesse per una decina di giorni dopo un'infezione a un'occhio, sono diventate famose ma la fabbrica è sull'orlo del fallimento e 29 persone rischiano di perdere il lavoro. Per alcune settimane, dopo le apparizioni di Macron, ci fu grande eccitazione mediatica per gli occhiali dalle lenti a specchio color blu, costo 659 euro. Come rivela Bfm, Dalloz Creations, fabbricante di quelle lenti, è però in liquidazione giudiziale dopo la risoluzione del suo piano di ristrutturazione della fabbrica. Dal 20 marzo scorso, il tribunale del commercio aveva decretato la cessazione del pagamento degli stipendi. I 29 dipendenti sono quindi formalmente senza lavoro e anche i locali sono stati messi in vendita. Fondata nel 1957 da Christian Dalloz, la fabbrica di lenti era specializzata in modelli solari di alta qualità e soprattutto fabbricati in Europa. Il suo fondatore è considerato un pioniere dell'utilizzazione del policarbonato nell'ottica. Dopo aver scommesso negli ultimi anni sulla qualità dei modelli più evoluti e sulla "rilocalizzazione" industriale, Dalloz Creations ha subito un tracollo del fatturato, passando da 3,8 milioni di euro a 2,5 fra il 2023 e il 2025. Se i responsabili del marchio si erano apertamente rallegrati della pubblicità planetaria derivata dagli occhiali indossati da Macron, il fenomeno non ha inciso positivamente nella crisi della fabbrica delle lenti.