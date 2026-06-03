PARIGI, 03 GIU - La Dalloz Creations, che fabbrica anche le lenti degli occhiali da sole stile aviatore indossati dal presidente francese Emmanuel Macron al Forum di Davos a gennaio, è stata posta in liquidazione giudiziale. Le sue lenti, con le quali Macron si protesse per una decina di giorni dopo un'infezione a un'occhio, sono diventate famose ma la fabbrica è sull'orlo del fallimento e 29 persone rischiano di perdere il lavoro. Per alcune settimane, dopo le apparizioni di Macron, ci fu grande eccitazione mediatica per gli occhiali dalle lenti a specchio color blu, costo 659 euro. Come rivela Bfm, Dalloz Creations, fabbricante di quelle lenti, è però in liquidazione giudiziale dopo la risoluzione del suo piano di ristrutturazione della fabbrica. Dal 20 marzo scorso, il tribunale del commercio aveva decretato la cessazione del pagamento degli stipendi. I 29 dipendenti sono quindi formalmente senza lavoro e anche i locali sono stati messi in vendita. Fondata nel 1957 da Christian Dalloz, la fabbrica di lenti era specializzata in modelli solari di alta qualità e soprattutto fabbricati in Europa. Il suo fondatore è considerato un pioniere dell'utilizzazione del policarbonato nell'ottica. Dopo aver scommesso negli ultimi anni sulla qualità dei modelli più evoluti e sulla "rilocalizzazione" industriale, Dalloz Creations ha subito un tracollo del fatturato, passando da 3,8 milioni di euro a 2,5 fra il 2023 e il 2025. Se i responsabili del marchio si erano apertamente rallegrati della pubblicità planetaria derivata dagli occhiali indossati da Macron, il fenomeno non ha inciso positivamente nella crisi della fabbrica delle lenti.
Sull'orlo del fallimento la fabbrica di lenti degli occhiali indossati da Macron
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