PARIGI, 03 GIU - Dalloz Creations, il marchio di occhiali da sole stile aviatore, resi noti in tutto il mondo dal presidente francese Emmanuel Macron, che li indossò al Forum di Davos a gennaio a causa di un problema agli occhi, è stato posto in liquidazione giudiziale. I suoi occhiali con le lenti blu, usati da Macron per una decina di giorni in seguito ad un'infezione ad un occhio, sono diventati famosissimi ma la fabbrica è sull'orlo del fallimento e 29 persone rischiano di perdere il lavoro. La grande eccitazione mediatica suscitata dagli occhiali blu del presidente francese, portò in breve ad identificare il modello Top Gun "presidenziale" come i Pacific S01 della casa francese Henry Jullien (che fa parte della società Dalloz Creations), costo 659 euro. Come rivela Bfm, il marchio è in liquidazione giudiziale dopo la risoluzione del suo piano di ristrutturazione della fabbrica. Dal 20 marzo scorso, il tribunale del commercio aveva decretato la cessazione del pagamento degli stipendi. I 29 dipendenti sono quindi formalmente senza lavoro e anche i locali sono stati messi in vendita. Fondata nel 1957 da Chrstian Dalloz, la fabbrica era specializzata in lenti solari di alta qualità e soprattutto fabbricati in Europa. Il suo fondatore è considerato un pioniere dell'utilizzazione del policarbonato nell'ottica. Dopo aver scommesso negli ultimi anni sulla qualità dei modelli più evoluti e sulla "rilocalizzazione" industriale, Dalloz Creations ha subito un tracollo del fatturato, passando da 3,8 milioni di euro a 2,5 fra il 2023 e il 2025. Se i responsabili del marchio si erano apertamente rallegrati della pubblicità planetaria derivata dagli occhiali indossati da Macron, il fenomeno non ha inciso positivamente nella crisi ormai inarrestabile della fabbrica.
Sull'orlo del fallimento fabbrica di occhiali resa celebre da Macron a gennaio
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