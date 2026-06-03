Sull'orlo del fallimento fabbrica di occhiali resa celebre da Macron a gennaio

PARIGI, 03 GIU - Dalloz Creations, il marchio di occhiali da sole stile aviatore, resi noti in tutto il mondo dal presidente francese Emmanuel Macron, che li indossò al Forum di Davos a gennaio a causa di un problema agli occhi, è stato posto in liquidazione giudiziale. I suoi occhiali con le lenti blu, usati da Macron per una decina di giorni in seguito ad un'infezione ad un occhio, sono diventati famosissimi ma la fabbrica è sull'orlo del fallimento e 29 persone rischiano di perdere il lavoro. La grande eccitazione mediatica suscitata dagli occhiali blu del presidente francese, portò in breve ad identificare il modello Top Gun "presidenziale" come i Pacific S01 della casa francese Henry Jullien (che fa parte della società Dalloz Creations), costo 659 euro. Come rivela Bfm, il marchio è in liquidazione giudiziale dopo la risoluzione del suo piano di ristrutturazione della fabbrica. Dal 20 marzo scorso, il tribunale del commercio aveva decretato la cessazione del pagamento degli stipendi. I 29 dipendenti sono quindi formalmente senza lavoro e anche i locali sono stati messi in vendita. Fondata nel 1957 da Chrstian Dalloz, la fabbrica era specializzata in lenti solari di alta qualità e soprattutto fabbricati in Europa. Il suo fondatore è considerato un pioniere dell'utilizzazione del policarbonato nell'ottica. Dopo aver scommesso negli ultimi anni sulla qualità dei modelli più evoluti e sulla "rilocalizzazione" industriale, Dalloz Creations ha subito un tracollo del fatturato, passando da 3,8 milioni di euro a 2,5 fra il 2023 e il 2025. Se i responsabili del marchio si erano apertamente rallegrati della pubblicità planetaria derivata dagli occhiali indossati da Macron, il fenomeno non ha inciso positivamente nella crisi ormai inarrestabile della fabbrica.