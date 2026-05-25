Sub morti alle Maldive, oggi le prime due autopsie

GALLARATE (VARESE), 25 MAG - Sono iniziate oggi poco dopo le 13 le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti nell'immersione alle Maldive. Nella tarda mattinata di domani, sempre all'ospedale di Gallarate (Varese) saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino.